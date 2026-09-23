«В сарае держали коров»: Жители аварийного дома в Астане вспоминают как строился их район

С одной стороны по улице Алмалық – современный сквер. С другой – старые двухэтажные дома. Миниатюрное кирпичное здание под номером четыре должны снести и расселить в следующем 2027 году. Комиссия оценивающая изношенность инженерных конструкций проходила в 2022-м, признав дом аварийным на 62%.

Единственный подъезд встретил нас ветхим козырьком, что по ощущениям может рухнуть на голову гостей в любую минуту. Внутри нас удивили оригинальные деревянные лестницы, которые в таких домах обычно укрепляют металлом.

По словам жильцов ремонт фасада здесь перестали делать потому, что должны переселяться буквально через несколько месяцев. А в квартирах, почти во всех, все нормально. Разве что малая квадратура не позволяет обустроиться как хочется.

«В нашем доме не так как во всех домах. Жилой фонд старый. Маленькая кухня. Нет ванной, пришлось самим ставить душ. Горячей воды тоже не было. Раньше все ставили титаны. Сейчас нам провели газ и у нас стало тепло. До этого топили печки, потом электричеством. В зимний месяц платеж только за электроэнергию мог достигать 50 тысяч тенге», – рассказывает жительница дома Ирина Ощепкова.

Раньше, рассказывает женщина, у всех было печное отопление. Дрова и уголь хранили в сараях у здания. Они специально строились вместе с домом.

«У них даже материалы строительства одинаковые. Я читала, что архитектор сдавал дома только вместе с такими пристройками. Кстати, последняя квартира отапливала себя с помощью печки до 18 сентября 2025 года. Сегодня у моего мужа здесь стоит машина. В соседнем сарае держали коров», – говорит Ирина Ощепкова.

Подробности жизни в этом и других домах смотрите в новом выпуске программы «Это вам не Лондон» на нашем ютуб-канале.