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  • В сотрудниками полиции более 34 кг наркотиков изъято полицией в Азербайджане

В сотрудниками полиции более 34 кг наркотиков изъято полицией в Азербайджане

Также правоохранители выявили и уничтожили 41 622 дикорастущих куста конопли.

Сегодня 2026, 00:33
АВТОР
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Report Сегодня 2026, 00:33
Сегодня 2026, 00:33
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Фото: Report

В Азербайджана 26 июня изъято свыше 34 кг наркотических средств.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли около 34,2 кг наркотических средств.

Кроме того, правоохранители выявили и уничтожили 41 622 дикорастущих куста конопли общим весом 12,1 тонны.

 

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