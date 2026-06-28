В сотрудниками полиции более 34 кг наркотиков изъято полицией в Азербайджане

В Азербайджана 26 июня изъято свыше 34 кг наркотических средств.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли около 34,2 кг наркотических средств.

Кроме того, правоохранители выявили и уничтожили 41 622 дикорастущих куста конопли общим весом 12,1 тонны.