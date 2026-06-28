В сотрудниками полиции более 34 кг наркотиков изъято полицией в Азербайджане
Также правоохранители выявили и уничтожили 41 622 дикорастущих куста конопли.
Сегодня 2026, 00:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:33Сегодня 2026, 00:33
23Фото: Report
В Азербайджана 26 июня изъято свыше 34 кг наркотических средств.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли около 34,2 кг наркотических средств.
Кроме того, правоохранители выявили и уничтожили 41 622 дикорастущих куста конопли общим весом 12,1 тонны.
Самое читаемое
- Когда в Алматы уменьшатся пробки: акимат раскрыл план
- Пекло сменится ливнями: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану
- После дела Пака в Казахстане потребовали ужесточить наказание для пьяных водителей
- Лукашенко тайно прилетел к Путину после громкого заявления о войне
- Казахстан ищет замену авиатопливу из России