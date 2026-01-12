В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
В Шымкенте обнаружено тело 21-летней девушки с признаками насильственной смерти. На теле погибшей зафиксированы ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает BAQ.kz.
По информации правоохранительных органов, личность подозреваемого уже установлена. Предварительно сообщается, что к преступлению может быть причастен знакомый погибшей. В настоящее время он находится в розыске.
В социальных сетях и городских пабликах ранее появилась неофициальная информация о случившемся, которая активно обсуждается пользователями.
