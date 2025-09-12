В Совбезе ООН вспыхнула перепалка между Пакистаном и Израилем
Скандал на Совбезе ООН.
На заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждался недавний израильский авиаудар по переговорной группе ХАМАС в Катаре, вспыхнула острая словесная перепалка между представителями Израиля и Пакистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон, выступая на заседании по теме "Ситуация на Ближнем Востоке", сравнил удар по Дохе с ликвидацией Усамы бен Ладена американскими спецслужбами. Он также намекнул на то, что Пакистан якобы предоставлял убежище террористам:
"Факт в том, что Усама бен Ладен был убит в Пакистане, и никто не осудил США", — заявил Данон.
"Возможно, вас задели мои слова, извините. Но я всегда стараюсь опираться на факты".
В ответ постоянный представитель Пакистана Асым Ифтихар Ахмед жёстко раскритиковал высказывания израильского дипломата, назвав их абсурдными и недопустимыми:
"То, что агрессор и оккупант, который постоянно нарушает Устав ООН и международное право, использует эту площадку для прикрытия собственных незаконных действий и голословными обвинениями атакует других, — неприемлемо и даже абсурдно".
Пакистанский дипломат также обвинил Израиль в систематическом игнорировании международного права и насилии на оккупированных территориях:
"(Израиль) — это оккупант, который не слушает никого, даже если у него остались союзники; он игнорирует все советы и угрожает государствам, международным СМИ, правозащитным и гуманитарным организациям".
"Как и все оккупанты, Израиль, будучи агрессором, пытается выставить себя жертвой".
Ахмед напомнил, что Пакистан долгое время находился "на передовой" в борьбе с "Аль-Каидой", и резко осудил попытки легитимизации израильских действий:
"Мы не можем принять инсинуации со стороны безответственного государства-изгоя, виновного в худших проявлениях государственного терроризма, свидетелями которых мы десятилетиями являемся в Газе и на оккупированных палестинских территориях".
