На заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждался недавний израильский авиаудар по переговорной группе ХАМАС в Катаре, вспыхнула острая словесная перепалка между представителями Израиля и Пакистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон, выступая на заседании по теме "Ситуация на Ближнем Востоке", сравнил удар по Дохе с ликвидацией Усамы бен Ладена американскими спецслужбами. Он также намекнул на то, что Пакистан якобы предоставлял убежище террористам:

"Факт в том, что Усама бен Ладен был убит в Пакистане, и никто не осудил США", — заявил Данон.

"Возможно, вас задели мои слова, извините. Но я всегда стараюсь опираться на факты".

В ответ постоянный представитель Пакистана Асым Ифтихар Ахмед жёстко раскритиковал высказывания израильского дипломата, назвав их абсурдными и недопустимыми:

"То, что агрессор и оккупант, который постоянно нарушает Устав ООН и международное право, использует эту площадку для прикрытия собственных незаконных действий и голословными обвинениями атакует других, — неприемлемо и даже абсурдно".

Пакистанский дипломат также обвинил Израиль в систематическом игнорировании международного права и насилии на оккупированных территориях:

"(Израиль) — это оккупант, который не слушает никого, даже если у него остались союзники; он игнорирует все советы и угрожает государствам, международным СМИ, правозащитным и гуманитарным организациям".

"Как и все оккупанты, Израиль, будучи агрессором, пытается выставить себя жертвой".

Ахмед напомнил, что Пакистан долгое время находился "на передовой" в борьбе с "Аль-Каидой", и резко осудил попытки легитимизации израильских действий: