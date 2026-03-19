В Казахстане выявлены масштабные факты коррупции в сфере оказания госуслуг, связанных с получением водительских удостоверений и регистрацией имущества, передает BAQ.KZ.

По данным службы по противодействию коррупции КНБ, с начала 2026 года нарушения зафиксированы в Астане, а также в Акмолинской и Павлодарской областях.

В частности, в Астане изобличен бывший заместитель руководителя СпецЦОНа, который на системной основе за взятки помогал гражданам сдавать экзамены и получать водительские права.

Задокументировано более 60 эпизодов незаконной деятельности на сумму свыше 100 млн тенге.

Кроме того, пресечена противоправная деятельность руководителей филиалов СпецЦОНа в Кокшетау и госкорпорации «Правительство для граждан» в Экибастузе. По данным следствия, они получали деньги за организацию сдачи экзаменов через подставных лиц.

Также факты незаконного обогащения выявлены в филиалах госкорпорации в Астане, Шымкенте и Таразе. Должностные лица злоупотребляли полномочиями при перерегистрации недвижимости и снятии обременений.

По всем фактам начаты досудебные расследования. Иная информация не разглашается в интересах следствия.