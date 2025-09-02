В Казахстане планируется расширить перечень экстренных бесплатных номеров, включив в него контакт-центр Министерства финансов, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".

В документе указано, что в список предлагается внести два номера: 1484 и 8-800-080-30-84. Соединение с ними будет бесплатным для всех пользователей услуг связи.

Проект постановления находится на публичном обсуждении до 16 сентября.

Расширение перечня номеров направлено на повышение качества и доступности услуг единого контакт-центра Министерства финансов для граждан.