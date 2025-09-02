В список экстренных номеров хотят добавить контакт-центр Минфина
Минфин выходит на прямую связь с гражданами.
Сегодня, 17:31
167Фото: pixabay.com
В Казахстане планируется расширить перечень экстренных бесплатных номеров, включив в него контакт-центр Министерства финансов, передаёт BAQ.KZ.
Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".
В документе указано, что в список предлагается внести два номера: 1484 и 8-800-080-30-84. Соединение с ними будет бесплатным для всех пользователей услуг связи.
Проект постановления находится на публичном обсуждении до 16 сентября.
Расширение перечня номеров направлено на повышение качества и доступности услуг единого контакт-центра Министерства финансов для граждан.
