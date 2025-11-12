В акватории Средиземного моря зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передаёт BAQ.KZ.

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 18,8 километра.

На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.