В Средиземном море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
Cообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Вчера, 23:12
В акватории Средиземного моря зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передаёт BAQ.KZ.
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 18,8 километра.
На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
