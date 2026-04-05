В США автомобиль въехал в толпу возле фестиваля: пострадали 15 человек

Вчера 2026, 10:12
Фото: Pixabay.com

В американском штате Луизиана автомобиль въехал в толпу людей рядом с фестивалем, посвящённым лаосскому Новому году. В результате происшествия пострадали 15 человек, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные службы, 13 из пострадавших были госпитализированы. Их состояние уточняется.

Организаторы фестиваля выразили соболезнования пострадавшим и сообщили об отмене всех запланированных мероприятий.

По данным офиса шерифа округа Иберия Пэриш, подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. Мотивы его действий пока устанавливаются. 
 

Самое читаемое

