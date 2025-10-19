В США автомобиль врезался в палатку — пострадали 9 детей
Все пострадавшие были госпитализированы.
Сегодня, 19:17
94Фото: ABC News
В американском штате Мэриленд произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали как минимум 11 человек, включая девятерых детей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал ABC News.
Инцидент произошёл вечером в субботу в жилом районе города Блейденсберг. По предварительным данным, автомобиль внезапно въехал в палатку, установленную во дворе одного из домов.
Все пострадавшие были госпитализированы, среди них — младенец и девочка, состояние которых оценивается как критическое. Ещё девять человек, включая двух женщин, получили серьёзные травмы, однако их жизни угрозы нет.
Причины аварии выясняются. На месте происшествия работают полиция и службы экстренного реагирования.
