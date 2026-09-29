В США готовятся казнить 77-летнего заключенного за дело 1995 года

Во Флориде планируют казнить 77-летнего Кертиса Уилки Бизли, осужденного за убийство женщины в 1995 году. Если приговор приведут в исполнение, он станет 16-м казненным в штате с начала года, передает BAQ.KZ со ссылкой на AP.

Бизли приговорили к смертной казни за убийство первой степени, ограбление и угон автомобиля. Жертвой стала Кэролин Монфорт.

По материалам дела, в августе 1995 года Бизли жил в ее доме в городе Данди к югу от Орландо, пока выполнял работы по мойке и покраске расположенных рядом квартир, принадлежавших ее зятю.

После того как женщина два дня не выходила на связь, дочь пришла к ней домой и нашла тело в прачечной.

Следствие установило, что Монфорт получила несколько ударов по голове тупым предметом. Рядом нашли окровавленную головку молотка, завернутую в полотенце.

Его задержали под чужим именем

Искать Бизли начали после того, как свидетель увидел его за рулем автомобиля Монфорт.

Следователи выяснили, что сначала он уехал в Майами, затем перебрался в Алабаму. Там его задержали, когда он работал под чужим именем в электротехнической компании.

В 1998 году Бизли признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни.

На прошлой неделе Верховный суд Флориды отклонил апелляции защиты. Адвокаты утверждали, что казнь человека такого возраста, у которого наблюдается снижение когнитивных функций, может рассматриваться как жестокое и необычное наказание.

Последняя апелляция Бизли все еще находится на рассмотрении Верховного суда США.

Казнь должна пройти с применением трех препаратов.

Если приговор исполнят, Бизли станет седьмым заключенным старше 70 лет, казненным во Флориде в этом году.

Флорида провела больше половины казней в США

Бизли может стать 29-м человеком, казненным в США в 2026 году. Более половины таких случаев пришлись на Флориду.

В прошлом году в штате исполнили 19 смертных приговоров. Это стало рекордом для Флориды с момента восстановления смертной казни в 1976 году.

В июле штат впервые почти за десять лет в США привел в исполнение два смертных приговора за один день.

До конца года во Флориде назначены еще две казни.

74-летнего Уильяма Ли Томпсона планируют казнить 13 октября за изнасилование и убийство женщины в мотеле в 1976 году. После того как врач предположил у него деменцию, губернатор Рон Десантис назначил обследование тремя психиатрами, чтобы определить, способен ли осужденный понимать происходящее.

77-летний Уильям Ривз должен быть казнен 20 октября. Его признали виновным в убийстве заместителя шерифа возле магазина в 1986 году.

Все казни во Флориде проводятся с помощью смертельной инъекции из трех препаратов, среди которых седативное средство, препарат, вызывающий паралич, и вещество, останавливающее сердце.

На этой неделе в США назначена еще одна казнь. В Теннесси в среду планируют впервые за 200 лет казнить женщину. 50-летнюю Кристу Пайк приговорили к смерти за убийство одноклассницы, совершенное в подростковом возрасте.