В США планируют выпустить памятную монету номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Её посвятят 250-летию независимости страны, которое будет отмечаться в 2026 году. О планах сообщил советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест, а подлинность эскиза подтвердил казначей США Брэндон Бич. Информацию также подтвердили в Минфине США.

Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. Дональд Трамп навсегда останется лицом 250-летия Америки, — написал Гест в соцсети X.

ATTENTION ALL PATRIOTS: America is back, and so is the one-dollar coin.⁰@POTUS @realDonaldTrump will forever be the face of America’s 250th Birthday, thanks to @SecScottBessent and @TreasurerBeach.



These first drafts show that our nation is ready to FIGHT, FIGHT, FIGHT!!! pic.twitter.com/16ith49v3H — Steve Guest (@SteveGuest) October 3, 2025

На лицевой стороне монеты — профиль Трампа, надпись Liberty ("Свобода") и официальный девиз США In God We Trust ("На Бога уповаем"). Внизу указаны даты 1776–2026, обозначающие 250 лет со дня провозглашения независимости США. На оборотной стороне изображён Трамп с поднятым кулаком на фоне развевающегося американского флага — кадр, напоминающий фото, сделанное после покушения на него в июле 2024 года. На флаге трижды написано Fight ("Борись"), а внизу — United States of America и E Pluribus Unum ("Из многих — единое").

В Министерстве финансов добавили, что окончательный дизайн монеты пока не утверждён, однако нынешний вариант "символизирует неугасаемый дух страны и демократии". Планы выпустить такую монету появились ещё в 2020 году, когда Конгресс США принял закон, разрешающий Минфину чеканить памятные долларовые монеты к 250-летию независимости. Документ тогда подписал сам Дональд Трамп.