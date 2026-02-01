В США из-за снежного шторма отменили более 2 тысяч рейсов
На северо-восточные штаты надвигается очередное стихийное бедствие.
Сегодня 2026, 01:19
Как минимум 700 рейсов было перенесено, а почти 2 200 отменено в США во вторник на фоне снежного шторма, обрушившегося на северо-восток страны, передает BAQ.KZ.
По данным сервиса FlightAware, днем отменено 2 026 рейсов в США, из страны или внутри нее, а задержано - 700.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предупредила, что на северо-восточные штаты надвигается очередное стихийное бедствие. Она отметила, что от Нью-Джерси до юго-востока Новой Англии возможны метели, обильные снегопады и сильный ветер. Ожидается, что больше всего пострадают прибрежные районы.
В январе на большую часть США также обрушились снегопады, которые затронули большую часть страны. Наиболее пострадали южные штаты – Теннесси, Миссисипи и Луизиана, не привыкшие к суровым зимам.
