В США китайского миллиардера приговорили к 30 годам тюрьмы

В Нью-Йорке вынесли суровый приговор бывшему китайскому девелоперу и одному из богатейших людей Китая Го Вэньгую. Американский суд приговорил его к 30 годам тюремного заключения за масштабное мошенничество, отмывание денег и вымогательство. Кроме того, у экс-миллиардера конфискуют активы на внушительную сумму — 889 миллионов долларов.

У себя на родине Го Вэньгуй строил крупные объекты недвижимости, но в 2014 году бежал из Китая, чтобы не сесть за коррупцию. Перебравшись в США, он нашел новый способ заработка: стал активно позиционировать себя в интернете как главного борца с Коммунистической партией Китая. Сколотив вокруг себя армию преданных подписчиков, Го вместе со своим финансистом начал предлагать им «выгодные» инвестиции в различные программы и фейковые компании.

Прокуратура выяснила, что бизнесмен использовал как минимум шесть псевдонимов. В итоге на удочку мошенника попались сотни тысяч интернет-пользователей, а общая сумма ущерба превысила миллиард долларов. На украденные деньги китаец вел роскошный образ жизни. В Америке беглый магнат времени не терял и успел обзавестись влиятельными связями. Он был близким партнером Стива Бэннона — бывшего советника Дональда Трампа (кстати, самого Бэннона в 2020 году арестовали по обвинению в мошенничестве прямо на роскошной яхте китайского миллиардера).

Сам Го Вэньгуй был задержан в 2023 году в своей элитной квартире с видом на Центральный парк в Нью-Йорке. Суд присяжных признал его виновным еще в 2024 году, а теперь судья огласил окончательный срок, полностью согласившись с требованием прокуратуры дать мошеннику 30 лет.