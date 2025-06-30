В американском штате Огайо произошла авиакатастрофа, унесшая жизни шести человек, передает BAQ.KZ. со ссылкой на телеканал Fox 8. Утром в воскресенье, 30 июня, легкомоторный самолет Cessna 441 потерпел крушение недалеко от населенного пункта Хауленд в округе Трамбулл.

На борту находились два пилота и четыре пассажира - все они погибли. По словам представителей экстренных служб, самолет рухнул всего через семь минут после взлета и разбился в труднодоступной лесистой местности. Спасательные работы осложнялись плотной растительностью и отсутствием подъездных путей.

Пока точные причины трагедии остаются неизвестными. К расследованию подключены эксперты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации (FAA). Они изучают обломки самолета, погодные условия в момент вылета и переговоры экипажа с диспетчерами.

Местные жители рассказали, что услышали громкий звук двигателя, а затем - сильный удар. Некоторые очевидцы утверждают, что самолет шел на понижение еще до того, как исчез из виду. Однако официальных подтверждений этим данным пока нет.

Для небольших авиационных судов вроде Cessna 441 любые сбои - от отказа двигателя до ошибок навигации - могут стать фатальными, особенно на ранних этапах полета. Именно поэтому первые минуты после взлета считаются одними из самых опасных.