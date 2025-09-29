В американском штате Мичиган произошла трагедия — во время воскресного богослужения в церкви города Гранд-Бланк вооружённый мужчина открыл огонь по прихожанам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi. По предварительным данным полиции, в результате нападения погибли четыре человека, ещё восемь получили ранения.

Как сообщают правоохранители, 40-летний нападавший подъехал к церкви на автомобиле и начал стрелять по присутствующим. После атаки в здании возник пожар, и из-за этого число жертв и пострадавших может увеличиться.

Нападавший был уничтожен двумя полицейскими, которые преследовали его после нападения. По словам представителя полиции Уильяма Ренье, после того, как мужчина вышел из автомобиля, между ним и полицейскими завязалась перестрелка, которая длилась около восьми минут.

Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) идентифицировало злоумышленника как Томаса Джейкоба Сэнфорда, 40-летнего бывшего морского пехотинца из города Бёртон. Он подъехал к церкви на пикапе, украшенном двумя развевающимися американскими флагами, вышел и открыл огонь по прихожанам. Полиция подозревает, что пожар в церкви был устроен намеренно самим нападавшим.

Федеральное бюро расследований (ФБР) квалифицировало случившееся как "намеренное насильственное действие". Мотивы преступления пока не раскрываются.

Президент США Дональд Трамп в своём заявлении на платформе Truth Social охарактеризовал нападение как "целевую атаку на христиан" и пообещал полную поддержку властям штата и местным органам правопорядка.