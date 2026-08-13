В США начал работу специальный отдел по борьбе с так называемым «родильным туризмом». Подразделение создано при Государственном департаменте по поручению президента Дональда Трампа, который ранее потребовал усилить меры против использования туристических виз для рождения детей на территории Соединенных Штатов.

О создании нового подразделения сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Госдепартамент создал специальный отдел по предотвращению "родильного туризма", чтобы проверить активность держателей виз, разрушить незаконную сеть "родильного туризма" и положить конец этому злоупотреблению законами нашей страны», – написал Марко Рубио в соцсети X.

По его словам, рабочая группа займется проверкой владельцев виз и пресечением схем, связанных с использованием американского гражданства по рождению.

«Всего за один месяц эта рабочая группа приняла меры по аннулированию более 600 виз, выданных иностранным гражданам по всему миру, и продолжит защищать государство от подобных злоупотреблений», – заявил Рубио.

American citizenship is not for sale.



But elaborate birth tourism rings are profiting off the exploitation of America's laws- coaching foreigners to defraud the U.S. visa system, arranging travel and housing, and even forging documents, all to enable foreign nationals to obtain… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 12, 2026

Какие меры ранее предложил Трамп

Ранее Дональд Трамп подписал два указа, направленных на ужесточение политики в отношении гражданства по рождению и борьбу с «родильным туризмом».

Один из документов предусматривает ограничения для отдельных категорий иностранцев, чьи дети при определенных обстоятельствах не смогут автоматически претендовать на гражданство США по праву рождения. В частности, речь идет о детях сотрудников иностранных правительств, лиц, обвиняемых в мошенничестве при получении иммиграционных преимуществ, а также граждан, отнесенных к категории «враждебных иностранцев».

Второй указ направлен непосредственно на пресечение «родильного туризма» – практики, при которой беременные женщины приезжают в США специально для рождения ребенка с целью получения им американского гражданства.

При этом инициативы администрации Трампа, касающиеся ограничения гражданства по праву рождения, продолжают оспариваться в американских судах.