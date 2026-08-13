В США начали масштабную кампанию против «родильного туризма»
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В США начал работу специальный отдел по борьбе с так называемым «родильным туризмом». Подразделение создано при Государственном департаменте по поручению президента Дональда Трампа, который ранее потребовал усилить меры против использования туристических виз для рождения детей на территории Соединенных Штатов.
О создании нового подразделения сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Госдепартамент создал специальный отдел по предотвращению "родильного туризма", чтобы проверить активность держателей виз, разрушить незаконную сеть "родильного туризма" и положить конец этому злоупотреблению законами нашей страны», – написал Марко Рубио в соцсети X.
По его словам, рабочая группа займется проверкой владельцев виз и пресечением схем, связанных с использованием американского гражданства по рождению.
«Всего за один месяц эта рабочая группа приняла меры по аннулированию более 600 виз, выданных иностранным гражданам по всему миру, и продолжит защищать государство от подобных злоупотреблений», – заявил Рубио.
American citizenship is not for sale.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 12, 2026
But elaborate birth tourism rings are profiting off the exploitation of America's laws- coaching foreigners to defraud the U.S. visa system, arranging travel and housing, and even forging documents, all to enable foreign nationals to obtain…
Какие меры ранее предложил Трамп
Ранее Дональд Трамп подписал два указа, направленных на ужесточение политики в отношении гражданства по рождению и борьбу с «родильным туризмом».
Один из документов предусматривает ограничения для отдельных категорий иностранцев, чьи дети при определенных обстоятельствах не смогут автоматически претендовать на гражданство США по праву рождения. В частности, речь идет о детях сотрудников иностранных правительств, лиц, обвиняемых в мошенничестве при получении иммиграционных преимуществ, а также граждан, отнесенных к категории «враждебных иностранцев».
Второй указ направлен непосредственно на пресечение «родильного туризма» – практики, при которой беременные женщины приезжают в США специально для рождения ребенка с целью получения им американского гражданства.
При этом инициативы администрации Трампа, касающиеся ограничения гражданства по праву рождения, продолжают оспариваться в американских судах.
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