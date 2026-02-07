Суд в США приговорил 59-летнего Райана Раута к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в попытке покушения на Дональда Трампа, сообщает BAQ.kz.

Инцидент произошел возле гольф-клуба, где в тот момент находился политик.

Как следует из материалов дела, 15 сентября агенты Секретной службы заметили мужчину с винтовкой, скрывавшегося в кустах у ограждения гольф-клуба. Подозреваемый покинул территорию, не произведя выстрелов, однако позднее был установлен по записям камер видеонаблюдения и задержан. ФБР квалифицировало произошедшее как попытку покушения на кандидата от Республиканской партии.

На судебных слушаниях Райан Раут представлял себя самостоятельно. Он отрицал намерение убить Дональда Трампа и просил суд назначить наказание в виде 27 лет лишения свободы, заявив о готовности пройти психологическое лечение в местах заключения.

Сторона обвинения, напротив, настаивала на пожизненном сроке. Прокуроры указали, что обвиняемый в течение нескольких месяцев готовился к преступлению, представлял угрозу для окружающих и не проявил раскаяния. Суд согласился с доводами обвинения и вынес максимальный приговор.

После оглашения вердикта осужденный заявил, что присяжные могли быть введены в заблуждение, а он сам не имел возможности обеспечить себе полноценную юридическую защиту.

Отмечается, что инцидент у гольф-клуба стал не единственным случаем угрозы безопасности Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Ранее, 13 июля, во время митинга в Пенсильвании в политика был произведен выстрел. Нападавший был нейтрализован сотрудниками Секретной службы, а Трамп получил незначительное ранение.