В США почтили память жертв трагедии 11 сентября

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. В этом году исполнилось 25 лет со дня трагедии, унесшей жизни почти трех тысяч человек. Памятные церемонии прошли в Нью-Йорке на месте Всемирного торгового центра, у здания Пентагона и в штате Пенсильвания, где разбился один из захваченных террористами самолетов.

В Нью-Йорке родственники погибших зачитали их имена. Во время церемонии объявили шесть минут молчания. Впервые добавили еще одну — в память о людях, которые умерли спустя годы из-за последствий терактов. По данным американских властей, число людей, скончавшихся от заболеваний, связанных с воздействием токсичных веществ после обрушения башен Всемирного торгового центра, уже значительно превысило число непосредственных жертв атаки.

На памятной церемонии в Нью-Йорке присутствовали бывшие президенты США Барак Обама, Джо Байден, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. В одном из парков Манхэттена установили 2753 пустых стула — по числу погибших в Нью-Йорке. Люди могли оставить на них цветы и памятные послания. Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией принял участие в церемонии у Пентагона.