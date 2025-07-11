В американском городе Денвер обнаружили останки динозавра под автостоянкой Музея природы и науки, передает BAQ.KZ. Находку сделали в процессе бурения скважины глубиной 230 метров — это была не часть экспозиции, а подлинный фрагмент окаменелости, найденный прямо на территории музея.

Как сообщает Associated Press, в процессе бурения на территории музея — с целью изучения геотермального отопления — учёные наткнулись на фрагмент кости. Эксперты предполагают, что это позвонок небольшого травоядного динозавра, жившего в конце мелового периода, около 67,5 миллионов лет назад. Рядом с останком палеонтологи нашли окаменевшую растительность — по их мнению, это говорит о болотистом ландшафте с обилием растительной пищи, где и обитал древний ящер.



Но главное не в типе находки, а в том, где её обнаружили.

Найти кость динозавра в керне (образец горной породы, извлечённый из скважины - авт.) — всё равно что попасть мячом в лунку с Луны. Это как выиграть билет на фабрику Вилли Вонки. Это невероятно, это огромная редкость, — рассказал куратор геологического отдела музея Джеймс Хагадорн.

По его словам, во всём мире было всего два случая, когда окаменелости динозавров попадались в образцах из буровых скважин — и никогда прежде прямо на территории музея, который специализируется на динозаврах.

Несмотря на скромный размер — форма фрагмента напоминает хоккейную шайбу — находка потрясла научное сообщество. Учёные пока не могут точно определить, к какому именно виду принадлежал динозавр. Зато район Денвера и раньше не раз становился полем для уникальных находок: в последние годы здесь были обнаружены окаменелости тираннозавра рекса и трицератопса. Теперь к этим гигантам присоединился и их скромный, болотный сосед — найденный под стоянкой, где обычно просто паркуются машины.