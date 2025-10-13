В США произошла стрельба в баре с сотнями посетителей: четверо погибли
Ещё два десятка ранены.
Трагедия произошла в воскресенье в округе Бьюфорт, штат Южная Каролина, передает BAQ.KZ.
Неизвестный открыл огонь в одном из баров, где в тот момент находилось множество посетителей. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали как минимум четыре человека. Ещё около двадцати получили ранения различной степени тяжести.
Местные власти сообщают, что инцидент произошёл в условиях плотной толпы — бар был переполнен, что усугубило ситуацию и затруднило эвакуацию. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, некоторым из них потребовалась срочная операция.
Полиция пока не раскрывает подробностей расследования и не уточняет, задержан ли стрелявший. Известно лишь, что на месте работают следственные группы, а район вокруг заведения оцеплен. Мотивы преступника также остаются неизвестными.
