Трагедия произошла в воскресенье в округе Бьюфорт, штат Южная Каролина, передает BAQ.KZ.

Неизвестный открыл огонь в одном из баров, где в тот момент находилось множество посетителей. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали как минимум четыре человека. Ещё около двадцати получили ранения различной степени тяжести.

Местные власти сообщают, что инцидент произошёл в условиях плотной толпы — бар был переполнен, что усугубило ситуацию и затруднило эвакуацию. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, некоторым из них потребовалась срочная операция.

Полиция пока не раскрывает подробностей расследования и не уточняет, задержан ли стрелявший. Известно лишь, что на месте работают следственные группы, а район вокруг заведения оцеплен. Мотивы преступника также остаются неизвестными.