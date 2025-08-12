В американском городе Клэртон (штат Пенсильвания) на заводе сталелитейной компании US Steel прогремел взрыв, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Газета.ru".

По предварительным данным, пострадали несколько человек. Инцидент произошёл в "камере реверса" батареи 13/15 - механическом регуляторе, который обеспечивает равномерное пропекание угля в печи.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что власти штата находятся в постоянном контакте с администрацией Клэртона. На месте происшествия уже работают службы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

US Steel - одна из крупнейших сталелитейных компаний США. В июне 2025 года она была приобретена японской корпорацией Nippon Steel.