В США произошёл взрыв на заводе крупной сталелитейной компании
Есть пострадавшие.
Сегодня, 06:54
190Фото: AP News
В американском городе Клэртон (штат Пенсильвания) на заводе сталелитейной компании US Steel прогремел взрыв, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Газета.ru".
По предварительным данным, пострадали несколько человек. Инцидент произошёл в "камере реверса" батареи 13/15 - механическом регуляторе, который обеспечивает равномерное пропекание угля в печи.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что власти штата находятся в постоянном контакте с администрацией Клэртона. На месте происшествия уже работают службы по чрезвычайным ситуациям и полиция.
US Steel - одна из крупнейших сталелитейных компаний США. В июне 2025 года она была приобретена японской корпорацией Nippon Steel.
