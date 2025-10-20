В американском штате Техас на автодроме UP.Summit прошли первые в истории воздушные гонки, созданные по принципу "Формулы-1", передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.Az.

В соревнованиях приняли участие четыре пилота, которые проходили извилистую трёхкилометровую трассу в небе на летательных аппаратах со скоростью до 102 км/ч. Для безопасности высота полёта была ограничена 50 метрами.

Гонки проходили при поддержке авиационных регуляторов США. Все участники использовали сертифицированные аппараты вертикального взлёта и посадки, одобренные Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

Мероприятие вызвало большой интерес: за ним наблюдали более 15 тысяч зрителей онлайн и около двух тысяч человек на месте.