В США протестуют против депортации мигрантов: сотни задержанных, введён комендантский час
Протесты против иммиграционной политики США охватили десять штатов и столицу страны.
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Сотни протестующих вышли на улицы крупных американских городов, выступая против усиления иммиграционных рейдов и массовой депортации нелегальных мигрантов, передает BAQ.KZ.
Как сообщает CNN, протесты проходят уже пятый день и охватили города в десяти штатах, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Бостон, Филадельфию, Остин, Денвер, Атланту, Сиэтл и Лас-Вегас, а также Вашингтон.
На фоне продолжающихся демонстраций переполнены центры содержания мигрантов: под стражей находятся около 55 тысяч нелегалов, при том что официальная вместимость не превышает 41,5 тысячи койко-мест.
Ситуация в Лос-Анджелесе стала особенно напряжённой. Накануне там был введён комендантский час, а за одну ночь в ходе массовых арестов задержали около 500 участников акций протеста.
По распоряжению президента Дональда Трампа, для усиления мер безопасности в Лос-Анджелес 9 июня направлены 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев, вдобавок к уже размещённым ранее 2 тысячам гвардейцев.
Подразделения Нацгвардии также переброшены в Техас, в частности в Сан-Антонио и Даллас, где они охраняют федеральные здания и иммиграционные центры.
Ранее в США вступил в силу запрет на въезд гражданам 12 стран.
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