В США с понедельника, 9 июня, вступил в силу полный запрет на въезд в страну гражданам 12 стран и частичный запрет для граждан еще семи государств, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Полный запрет введен в отношении граждан 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Частичный запрет введен для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Им не будут выдавать гостевые и студенческие визы. При этом сохраняются, например, визы с целью работы или для воссоединения с родственниками-американцами.

В ограничениях предусмотрены исключения для лиц с постоянным видом на жительство в США ("грин-карта"), лиц с двойным гражданством с паспортом из незатронутой запретом страны или "определенных членов семей граждан США", отмечает агентство AFP.

На сайте Белого дома перечислены причины, по которым администрация ввела запрет. Среди них: "неадекватные процедуры проверок" в некоторых странах, высокий процент просрочки виз среди граждан, нехватка сотрудничества в обмене информацией, "значительное присутствие террористов или спонсируемый государством терроризм", а также отказ некоторых стран из списка принимать обратно своих депортируемых из США граждан.