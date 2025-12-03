В штате Вирджиния произошёл необычный инцидент: в закрытый винный магазин пробрался енот и устроил настоящий погром, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Полосатый "грабитель" не нашёл в лавке еды, но среди бутылок задержался надолго — утром сотрудник обнаружил разбитый алкоголь по всему помещению, а самого нарушителя — без сознания в туалете.

По словам Саманты Мартин из местной службы по контролю за животными, енот, вероятно, провалился через потолочную плиту, после чего "выпил всё подряд". Именно она забрала лихача в приют, признаваясь, что всю дорогу не могла сдерживать смех.

Позднее служба защиты животных округа Хановер сообщила, что после сна и без признаков травм — кроме возможного похмелья и "смущения от сомнительных жизненных решений" — енот был отпущен обратно в дикую природу. Ведомство выразило надежду, что урок о незаконном проникновении он усвоил.