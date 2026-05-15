В США разбился медицинский самолёт: есть погибшие

Сегодня 2026, 08:30
Фото: Istockphoto
Фото: Istockphoto

В штате Нью-Мексико потерпел крушение небольшой медицинский самолёт, передает BAQ.kz со ссылкой на Associated Press.

Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

Инцидент произошёл рядом с городом Руидосо. По данным администрации округа Линкольн, после крушения возник пожар, который распространился примерно на 2 гектара территории.

Точная причина аварии пока неизвестна. Ведётся расследование.

