В США разбился медицинский самолёт: есть погибшие

В штате Нью-Мексико потерпел крушение небольшой медицинский самолёт, передает BAQ.kz со ссылкой на Associated Press.

Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

Инцидент произошёл рядом с городом Руидосо. По данным администрации округа Линкольн, после крушения возник пожар, который распространился примерно на 2 гектара территории.

Точная причина аварии пока неизвестна. Ведётся расследование.