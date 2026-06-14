В США разбился военный самолет
Сегодня 2026, 13:14
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Сегодня 2026, 13:14Сегодня 2026, 13:14
156Фото: Report
На северо-западе США, в округе Якима штата Вашингтон, потерпел крушение военный самолет.
Как сообщает местное подразделение Fox News, пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу. Причины авиакатастрофы пока не раскрываются. После падения самолет загорелся.
Спасатели эвакуировали отдыхающих из района озера Римрок, расположенного рядом с местом происшествия. Для ликвидации возгорания к месту ЧП были направлены пожарные расчеты.
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