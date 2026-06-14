В США разбился военный самолет

На северо-западе США, в округе Якима штата Вашингтон, потерпел крушение военный самолет.

Как сообщает местное подразделение Fox News, пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу. Причины авиакатастрофы пока не раскрываются. После падения самолет загорелся.

Спасатели эвакуировали отдыхающих из района озера Римрок, расположенного рядом с местом происшествия. Для ликвидации возгорания к месту ЧП были направлены пожарные расчеты.