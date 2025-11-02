В США разыскивают заражённую лабораторную обезьяну, сбежавшую после аварии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В штате Миссисипи полиция ведёт поиски лабораторной обезьяны, заражённой вирусами гепатита C, герпеса и Covid-19, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Животное сбежало после дорожной аварии, когда грузовик, перевозивший группу макак из медицинской лаборатории университета Тьюлейн, съехал в кювет недалеко от городка Хайдельберг.
Часть животных выбралась наружу через повреждённые контейнеры. Большинство обезьян удалось поймать, однако одна по-прежнему находится на свободе. Власти обратились к жителям с предупреждением: не приближаться и не пытаться поймать животное, так как оно может быть опасно для здоровья.
Мы продолжаем поиски одной обезьяны, которая всё ещё разгуливает на свободе. Ни при каких обстоятельствах не трогайте её, — говорится в заявлении полиции.
По данным лаборатории, заражённые макаки использовались в экспериментах с половыми инфекциями и респираторными вирусами. Сейчас специалисты оценивают возможные риски для окружающих и пытаются установить, в каком направлении могла скрыться обезьяна.
Самое читаемое
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- Импорт из России и стареющие ТЭЦ: Казахстан вошёл в зону системного дефицита электроэнергии
- Налоговая получит доступ к счетам казахстанцев: чего ждать и есть ли повод для тревоги
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни