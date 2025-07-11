Секретная служба США отстранила шесть своих сотрудников за допущенные нарушения в обеспечении безопасности, которые привели к покушению на Дональда Трампа в июле 2024 года, передает BAQ.KZ.

По данным телеканала ABC, дисциплинарные меры были применены в последние месяцы. Агентам предоставили право на обжалование, а сроки их отстранения составил от 10 до 42 дней. Среди них оказались как сотрудники руководящего звена, так и линейные агенты.

Нападение произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного выступления Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания. Тогда кандидат в президенты получил ранение в ухо, один человек из числа присутствующих погиб, ещё двое были ранены. Нападавший - 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания, находящегося примерно в 100 метрах от сцены. Он был убит сотрудниками Секретной службы на месте.