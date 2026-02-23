Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в зоне украинского конфликта могли погибнуть тысячи военных стран Североатлантического альянса, сообщает BAQ.kz со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

По утверждению аналитика, речь идет о военнослужащих НАТО, которые якобы находились на территории Украины в составе подразделений ВСУ. Он отметил, что среди них, по его версии, преобладали граждане Польши.

Макгрегор также предположил, что именно этим может объясняться осторожная позиция польских властей в вопросе возможного участия своих военных в конфликте. Кроме того, он высказал мнение, что дальнейшее развитие ситуации способно привести к завершению противостояния на условиях Москвы.

Официального подтверждения этим заявлениям со стороны стран НАТО не поступало.