Трагедия разыгралась в американском штате Айдахо, где борьба с лесным пожаром неожиданно обернулась стрельбой, передает BAQ.KZ. В Кер-д’Алене, округ Кутеней, огнеборцы стали мишенью неизвестного стрелка во время тушения пламени. Как сообщает CNN со ссылкой на местные власти, в результате снайперской атаки погибли двое пожарных, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Шериф округа Роберт Норрис подтвердил, что по спасателям стреляли, предположительно, из мощных винтовок. Причем, как утверждают полицейские, выстрелы доносились с разных направлений - это может указывать на наличие нескольких нападавших. Сам Норрис признался: "Мы не знаем, один, два, три или четыре стрелка. Мы нейтрализуем угрозу".

Не исключено, что сам пожар был устроен преднамеренно - версия о ловушке для спасателей сейчас активно отрабатывается следователями. Пока огонь продолжает бушевать, а район оцеплен. Жителей округа призывают не покидать свои дома и избегать опасной зоны.

На место трагедии уже выдвигаются дополнительные силы, в том числе сотрудники ФБР, которые подключатся к поискам злоумышленников.