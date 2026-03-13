В США усиливают проверку участников лотереи Green Card
Госдепартамент США вводит дополнительные требования для участников лотереи Green Card,.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Государственный департамент США обновляет правила участия в программе Diversity Visa (Green Card). Теперь заявителям придется предоставлять больше данных и документов уже на этапе регистрации,передает BAQ.kz.
Согласно документу, опубликованному в официальном правительственном издании Federal Register, новые требования направлены на усиление проверки участников и борьбу с мошенничеством при подаче заявок.
Одним из ключевых изменений станет необходимость загружать цифровые копии документов уже при первичной регистрации. Теперь заявители должны не только указывать данные действующего заграничного паспорта, но и прикреплять скан-копии страниц с биографическими данными и подписью владельца.
"Эти изменения направлены на усиление проверки заявителей и борьбу с мошенничеством в программе Diversity Visa", - говорится в документе, опубликованном в Federal Register.
Кроме того, в анкете изменится часть формулировок. Например, графа "гендер" будет заменена на более конкретное определение «пол», а вместо указания возраста заявители должны будут указывать точную дату рождения
Новые требования дополняют ранее введенные изменения в программе. Так, с сентября 2025 года за регистрацию в лотерее был введен обязательный сбор в размере 1 доллара
Власти США отмечают, что обновленные правила должны сделать систему подачи заявок более прозрачной и снизить количество недостоверных заявок на участие в программе получения иммиграционной визы.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- В Атырау задержан подозреваемый в истязании 19-летней девушки
- Власти Ирана пригрозили протестующим против режима смертью
- В WhatsApp распространяется информация о найденном трупе в Актобе