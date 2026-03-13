Государственный департамент США обновляет правила участия в программе Diversity Visa (Green Card). Теперь заявителям придется предоставлять больше данных и документов уже на этапе регистрации,передает BAQ.kz.

Согласно документу, опубликованному в официальном правительственном издании Federal Register, новые требования направлены на усиление проверки участников и борьбу с мошенничеством при подаче заявок.

Одним из ключевых изменений станет необходимость загружать цифровые копии документов уже при первичной регистрации. Теперь заявители должны не только указывать данные действующего заграничного паспорта, но и прикреплять скан-копии страниц с биографическими данными и подписью владельца.

"Эти изменения направлены на усиление проверки заявителей и борьбу с мошенничеством в программе Diversity Visa", - говорится в документе, опубликованном в Federal Register.

Кроме того, в анкете изменится часть формулировок. Например, графа "гендер" будет заменена на более конкретное определение «пол», а вместо указания возраста заявители должны будут указывать точную дату рождения

Новые требования дополняют ранее введенные изменения в программе. Так, с сентября 2025 года за регистрацию в лотерее был введен обязательный сбор в размере 1 доллара

Власти США отмечают, что обновленные правила должны сделать систему подачи заявок более прозрачной и снизить количество недостоверных заявок на участие в программе получения иммиграционной визы.