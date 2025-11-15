Соединённые Штаты провели успешные лётные испытания обновлённой версии термоядерной авиабомбы B61-12. Об этом сообщила Национальная лаборатория "Сандия" Министерства энергетики США, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Испытания прошли 19–21 августа на полигоне Тонопа в штате Невада. В ходе тестов истребители пятого поколения F-35 выполняли доставку и сброс инертных образцов B61-12, подтвердив точность и надёжность боеприпаса. По словам специалистов лаборатории, результаты испытаний стали "важной вехой в оценке эффективности этого оружия".

Национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) ранее завершило многолетнюю программу модернизации линейки B61. Обновление включало установку новых плутониевых сердечников и продление срока службы боеприпасов как минимум на 20 лет.

Семейство авиабомб B61, создаваемое в США с 1962 года, включает 14 модификаций и относится к тактическому ядерному оружию воздушного базирования с переменной мощностью — от 0,3 до 340 килотонн. В рамках программы модернизации принято решение изготовить 400 единиц B61-12, созданных на основе предыдущих вариантов — B61-1, B61-3 и B61-4. Новая версия предназначена, в том числе, для поражения укреплённых подземных объектов.