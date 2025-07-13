Генеральный прокурор США Пэм Бонди освободила от должностей свыше 20 сотрудников Министерства юстиции, ранее задействованных в расследованиях в отношении Дональда Трампа, передает BAQ.KZ. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Среди уволенных — не только юристы, но и административный персонал. Как минимум два человека из этого списка работали прокурорами в штатах Флорида и Северная Каролина. По данным Reuters, все уволенные входили в команду бывшего спецпрокурора Джека Смита, которая вела расследования по двум ключевым делам: попытке узурпации власти и делу о незаконном хранении секретных материалов.

Это уже второй случай масштабных увольнений в рядах Минюста, затронувший сотрудников, работавших над делами против Трампа. В январе временно исполняющий обязанности главы Минюста Джеймс Макгенри освободил от должностей ещё 14 юристов.

Общий объём увольнений среди окружения Смита, по подсчётам Reuters, достиг 37 человек. Ожидается, что под сокращение попадут ещё не менее 15 сотрудников ведомства.