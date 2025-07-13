  • 13 Июля, 19:01
  • BAIGENEWS

В США уволили более 20 сотрудников Минюста, участвовавших в расследованиях против Трампа

Среди них — прокуроры, юристы и административный персонал, входившие в команду бывшего спецпрокурора Джека Смита.

Сегодня, 18:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
youtvnews.com Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
28
Фото: youtvnews.com

Генеральный прокурор США Пэм Бонди освободила от должностей свыше 20 сотрудников Министерства юстиции, ранее задействованных в расследованиях в отношении Дональда Трампа, передает BAQ.KZ. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Среди уволенных — не только юристы, но и административный персонал. Как минимум два человека из этого списка работали прокурорами в штатах Флорида и Северная Каролина. По данным Reuters, все уволенные входили в команду бывшего спецпрокурора Джека Смита, которая вела расследования по двум ключевым делам: попытке узурпации власти и делу о незаконном хранении секретных материалов.

Это уже второй случай масштабных увольнений в рядах Минюста, затронувший сотрудников, работавших над делами против Трампа. В январе временно исполняющий обязанности главы Минюста Джеймс Макгенри освободил от должностей ещё 14 юристов.

Общий объём увольнений среди окружения Смита, по подсчётам Reuters, достиг 37 человек. Ожидается, что под сокращение попадут ещё не менее 15 сотрудников ведомства.

Самое читаемое

Наверх