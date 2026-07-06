В США во время празднования Дня независимости погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще десятки получили ранения в результате серии случаев стрельбы, произошедших в разных городах США во время празднования Дня независимости 4 июля. Об этом сообщает NBC News.

Один из наиболее крупных инцидентов произошел в районе Кони-Айленд в Бруклине (Нью-Йорк), где неизвестный в черной лыжной маске открыл огонь по участникам семейного барбекю. В результате стрельбы пострадали не менее восьми человек, среди которых четверо детей.

Аналогичные происшествия были зафиксированы в штатах Индиана, Калифорния, Миссури, Огайо и Флорида.

Во Флориде, в центре города Пенсакола, в результате стрельбы погиб 19-летний молодой человек, еще шесть человек получили ранения.

В штате Индиана произошло несколько вооруженных инцидентов, жертвами которых стали женщина и 10-летний мальчик. Кроме того, ранения получили восемь взрослых.

Еще один смертельный случай произошел в штате Миссури, где во время стрельбы погиб 17-летний подросток. Двое 16-летних пострадавших были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Правоохранительные органы продолжают расследование всех произошедших инцидентов. Информация о подозреваемых и мотивах нападений уточняется.