  • 9 Ноября, 09:30

В США водитель застрелил помощника шерифа его же оружием после ДТП

Между стражем порядка и виновником аварии вспыхнула словесная перепалка.

Фото: Pixabay.com

В американском штате Флорида трагически погиб помощник шерифа округа Майами-Дейд Девин Харамильо. Молодой мужчина, ставший участником дорожно-транспортного происшествия, застрелил полицейского его же табельным оружием, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошёл после того, как офицер прибыл на место ДТП. Между ним и виновником аварии вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе столкновения 21-летний Стивен Дэвид Растриян сумел выхватить оружие полицейского и произвёл выстрел.

Харамильо был срочно доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

После случившегося Растриян скрылся с места происшествия, сел в свой автомобиль и покончил с собой.

Расследованием обстоятельств трагедии занимается отдел по расследованию убийств офиса шерифа округа Майами-Дейд.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

