В США вспыхнул скандал после гибели двух мигрантов во время операций ICE

В США усилилась общественная дискуссия о действиях сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) после двух смертельных инцидентов, произошедших в течение одной недели. Оба мигранта были застрелены во время операций федеральных агентов. Первый случай произошел 13 июля в городе Биддефорд.

По данным американских СМИ, 26-летний гражданин Колумбии Хуан Себастьян Герреро ехал на работу, когда его автомобиль начали преследовать сотрудники ICE. На опубликованных видеозаписях видно, как агенты пытаются остановить машину, после чего один из них несколько раз стреляет через лобовое стекло. Раненого мужчину извлекли из автомобиля и надели на него наручники. Позже он скончался.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что мужчина представлял угрозу общественной безопасности. При этом, по данным родственников и очевидцев, Герреро успел сказать сотрудникам, что пытался остановиться. Еще один инцидент произошел 7 июля в Хьюстоне. Гражданин Мексики Лоренсо Сальгадо Араухо вместе с другими рабочими ехал на строительную площадку, когда их автомобиль остановили федеральные агенты. По версии Министерства внутренней безопасности, мужчина оказал сопротивление и использовал автомобиль как оружие, после чего один из сотрудников открыл огонь.

Араухо получил смертельное ранение, а находившиеся с ним пассажиры были задержаны. Родственники погибшего отвергают официальную версию и заявляют, что доказательств этой версии представлено не было. После общественного резонанса руководство ICE, по сообщениям американских СМИ, временно приостановило проведение подобных дорожных проверок, в ходе которых произошли оба смертельных случая.

По данным СМИ, с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США во время операций по задержанию и депортации мигрантов погибли не менее девяти человек. Обстоятельства этих случаев продолжают вызывать общественные и политические споры.