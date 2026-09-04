В США выпустили монету с Трампом

Дональд Трамп стал первым за 100 лет живым президентом США, чей портрет появился на американской монете. Монетный двор США выпустил коллекционный однодолларовый экземпляр в честь 250-летия страны. На монете изображен Трамп, а также надписи «Свобода» и «На Бога уповаем». Набор из 25 монет продавали за 61 доллар, мешок из 100 монет — за 154,50 доллара. Спустя несколько часов после начала продаж на сайте Монетного двора появилось сообщение, что монеты закончились.

Монета выглядит золотой, однако драгоценного металла в ней нет. Она изготовлена из сплава, который на 88,5% состоит из меди, а остальное приходится на цинк, марганец и никель. Появление портрета Трампа на монете стало возможным благодаря особенностям американского законодательства. Федеральные нормы запрещают изображать живых людей на деньгах, однако действующие ограничения в отношении монет касаются их реверса. Портрет Трампа разместили на аверсе.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о планах выпустить к 250-летию страны банкноту номиналом 250 долларов с портретом Трампа. При этом законодательство запрещает изображать живущих людей на американских банкнотах. В 1926 году портрет президента США Калвина Кулиджа появился на памятной монете в полдоллара, выпущенной к 150-летию независимости страны. Однако на ней были изображены два профиля — Кулиджа и Джорджа Вашингтона.