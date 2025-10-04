Казначейство США объявило о выпуске памятной монеты номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Монета будет посвящена празднованию 250-летия независимости страны, которое отметят в 2026 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

По предварительным эскизам, на лицевой стороне изображён профиль бывшего президента. В верхней части размещено слово Liberty, в центре девиз In God We Trust, а внизу даты 1776-2026.

На обороте - Дональд Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага. В верхней части отчеканена надпись Fight, Fight, Fight, внизу - United States of America и традиционный девиз E Pluribus Unum ("Из многих - единое").

Советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест отметил в соцсети X:

"Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. Дональд Трамп навсегда останется лицом 250-летия Америки".

Казначей США Брэндон Бич подтвердил подготовку монеты, добавив, что подробности будут раскрыты после завершения шатдауна правительства.