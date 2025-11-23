В американском штате Вашингтон скончался пожилой мужчина с тяжелыми заболеваниями, заразившийся ранее неизвестным для человека штаммом птичьего гриппа H5N5, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Ранее этот вирус встречался только у животных, и случай стал первой в мире зарегистрированной смертью человека от H5N5.

По данным департамента здравоохранения штата, риск для населения остаётся низким: ни у кого из контактировавших с пациентом вирус не выявлен, а передачи от человека к человеку зафиксировано не было. У умершего на заднем дворе находилось небольшое стадо домашней птицы разных видов.

Ранее в США фиксировались случаи заражения людей штаммом H5N1 — около 70 за полтора года. Большинство случаев протекало в лёгкой форме, но последние события демонстрируют, что вирус продолжает адаптироваться и требует внимательного наблюдения со стороны органов здравоохранения.