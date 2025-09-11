В Америке погиб 31-летний политический активист и основатель движения Turning Point USA Чарли Кирк, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. В него выстрелили во время выступления в кампусе Университета штата Юта.

Пуля попала Кирку в шею, он был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако врачи не смогли его спасти. По данным полиции, огонь вёлся с расстояния около 200 метров. Ранее власти сообщили о задержании подозреваемого, но позже уточнили: стрелок пока не найден. Известно, что он был в тактической экипировке и чёрной одежде, на лице — очки-авиаторы.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Кирка "великим и легендарным человеком", выразив соболезнования его семье. Следствие ведут ФБР и федеральные спецслужбы, расследование продолжается.