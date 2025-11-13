Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании федерального правительства, тем самым положив конец самому продолжительному шатдауну в истории страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на The New York Times.

Документ, одобренный обеими палатами Конгресса — Сенатом и Палатой представителей, предусматривает финансирование государственных структур до 30 января 2026 года. Это решение позволило немедленно возобновить работу федеральных ведомств, деятельность которых была парализована более 40 дней.

Рекордный по продолжительности шатдаун стал результатом затяжного политического противостояния между республиканцами и демократами. Основным камнем преткновения стал вопрос продления субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении, более известного как Obamacare. Демократы настаивали на сохранении финансирования программы, срок действия которой истекает в конце 2025 года, тогда как республиканцы выступали против дополнительных расходов.

Подписание временного бюджета стало компромиссным шагом, позволившим избежать дальнейшего обострения политического кризиса. Восстановление работы государственных учреждений означает, что сотни тысяч федеральных служащих получат задержанные выплаты, а ключевые государственные программы вновь заработают в штатном режиме.