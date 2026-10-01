В США женщина выжила после двух смертельных инъекций во время казни

В штате Теннесси не удалось привести в исполнение смертный приговор 50-летней Кристе Пайк. После двух инъекций пентобарбитала женщина осталась жива и была доставлена в больницу. Её состояние пока официально не раскрывается. Казнь должна была стать первой казнью женщины в Теннесси более чем за 200 лет. Во время процедуры Пайк продолжала дышать, после чего адвокаты потребовали немедленно остановить исполнение приговора.

Перед казнью федеральный апелляционный суд временно приостановил процедуру, однако Верховный суд США отменил отсрочку и разрешил штату продолжить исполнение приговора. Пайк приговорили к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Защита также указывала на сексуальное насилие, которому женщина подвергалась в детстве.

В департаменте исправительных учреждений заявили, что сотрудники действовали по протоколу. При этом документ не определяет, что делать, если заключённый остаётся жив после введения второй дозы. После случившегося губернатор Теннесси Билл Ли приостановил все казни в штате до конца года и распорядился провести независимую проверку.