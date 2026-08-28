В Стамбуле изъяли 25,5 кг золота по делу об отмывании доходов от незаконных ставок

В Стамбуле в рамках расследования дела об отмывании доходов от незаконной букмекерской деятельности изъяли 25,5 кг золота общей стоимостью более 179,5 млн турецких лир.

Как сообщает TRT Haber, расследование проводит Главная прокуратура Стамбула в отношении компании Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ и ее должностных лиц.

Уголовное дело связано с нарушением закона №7258, регулирующего организацию ставок и азартных игр на футбольные и другие спортивные соревнования, а также с отмыванием имущества, полученного преступным путем.

В ходе операции у двух компаний изъяли золото. У Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ конфисковали 12,5 кг стоимостью 88 млн турецких лир, а у Dinamik Menkul Değerler AŞ — 13 кг стоимостью 91 млн 520 тыс. лир.

Согласно предварительному экспертному заключению, общая стоимость изъятого золота составила 179 млн 520 тыс. турецких лир.

После проверки специалистами Стамбульского аффинажного завода золото передадут на хранение Главной прокуратуре Стамбула в качестве вещественного доказательства.