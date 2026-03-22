В Стамбуле обрушились два здания, под завалами остаются люди
По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа.
Сегодня 2026, 18:00
177Фото: TRT
В районе Фатих в Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, под завалами есть люди, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал TRT.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Из-под завалов удалось извлечь трех человек, продолжаются поиски еще двух.
