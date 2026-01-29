В Стамбуле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Городского управления жандармерии Турции, перевозившего заключенных, передаёт BAQ.KZ.

По данным местных властей, в результате аварии пострадали 19 человек, включая водителя, 12 заключенных и 6 сотрудников жандармерии. Сообщается, что двое пострадавших получили тяжелые травмы.

Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.