  • 10 Января, 11:25

В Стамбуле в рамках антинаркотической операции задержаны известные деятели

Ранее турецкие СМИ сообщали о серии задержаний среди публичных лиц.

Сегодня, 11:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
66
Фото: Pixabay.com

В Стамбуле в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были задержаны несколько известных представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал Haber Global, задержания проводились в рамках расследования дел, связанных с наркотиками и подстрекательством к проституции. Среди задержанных названы Джерен Альпер, Селен Гёргюзель, Айше Саглам и Нилюфер Батур Токгёз.

Издание Cumhuriyet также сообщило, что в числе задержанных может находиться популярный турецкий актер Джан Яман. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Ранее турецкие СМИ сообщали о серии задержаний среди публичных лиц по подозрению в употреблении и распространении наркотических веществ. В отношении некоторых фигурантов расследования ранее были выданы ордера на розыск.

Самое читаемое

Наверх