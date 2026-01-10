В Стамбуле в рамках антинаркотической операции задержаны известные деятели
Ранее турецкие СМИ сообщали о серии задержаний среди публичных лиц.
В Стамбуле в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были задержаны несколько известных представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает телеканал Haber Global, задержания проводились в рамках расследования дел, связанных с наркотиками и подстрекательством к проституции. Среди задержанных названы Джерен Альпер, Селен Гёргюзель, Айше Саглам и Нилюфер Батур Токгёз.
Издание Cumhuriyet также сообщило, что в числе задержанных может находиться популярный турецкий актер Джан Яман. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.
Ранее турецкие СМИ сообщали о серии задержаний среди публичных лиц по подозрению в употреблении и распространении наркотических веществ. В отношении некоторых фигурантов расследования ранее были выданы ордера на розыск.
