Завод по переработке редкоземельных металлов за $150 млн построят в Степногорске

В Степногорске планируют запустить новое производство по переработке и сепарации редкоземельных металлов. В проект вложат 150 млн долларов, передает BAQ.KZ.

Инвестором выступает ТОО «Silkway Metals», которое входит в австралийскую группу Lindian Resources Ltd. Работы рассчитаны на 2026–2028 годы, подготовка уже началась.

Из общей суммы около 50 млн долларов пойдут на обновление действующего предприятия. Еще 100 млн долларов направят на строительство нового производства смешанного карбоната редкоземельных металлов.

Такое сырье востребовано в высокотехнологичных отраслях, в том числе при производстве постоянных магнитов, которые используются, например, в электродвигателях электромобилей и другой современной технике.

Предприятие сможет выпускать до 12,5 тыс. тонн продукции в год. При этом фактический объем производства планируют довести примерно до 8 тыс. тонн ежегодно.

Проект позволит сохранить 228 существующих рабочих мест. После запуска новых мощностей должны появиться и дополнительные вакансии.

Планы компании обсудили аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и генеральный директор «Silkway Metals» Динмухаммед Маджанов.

«Редкоземельные металлы сегодня являются одним из перспективных направлений мировой промышленности. Для реализации такого проекта в Степногорске имеются необходимые условия – достаточные мощности электро- и теплоснабжения, а также развитая промышленная инфраструктура», – сказал Марат Ахметжанов.

Акимат Акмолинской области

По его словам, развитию новых производств должна помочь и недавно открытая в Степногорске индустриальная зона.

Сейчас инвестору предстоит пройти общественные слушания и решить ряд технических и социальных вопросов, связанных со строительством и запуском производства. В акимате заявили, что будут сопровождать проект на всех этапах.