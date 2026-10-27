В Степногорске стоматолог без необходимого сертификата лечил 345 детей: возвращено более 2,5 млн тенге

Прокуратура Степногорска выявила нарушения при оказании стоматологических услуг несовершеннолетним. В филиале ТОО «Viamedis» врач-стоматолог принимал детей, не имея сертификата специалиста, необходимого для оказания медицинской помощи данной категории пациентов.

Установлено, что медицинские услуги получили 345 несовершеннолетних. Их лечение оплачивалось за счёт средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Общая сумма необоснованно выплаченных средств составила 2 569 792 тенге.

По акту прокурорского надзора приняты меры по устранению нарушений и возврату средств. В результате вся сумма возвращена в доход государства.

В прокуратуре отметили, что допуск к лечению детей специалистов без необходимых документов создаёт риски для здоровья несовершеннолетних и нарушает их право на квалифицированную медицинскую помощь.