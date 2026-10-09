В Степногорске заменили 22 км теплотрасс, но главную магистраль доделают только в следующем году

В Степногорске заменили больше 22 км магистральных тепловых сетей, по которым горячая вода идёт от местной ТЭЦ в город. Работы на самой крупной трубе диаметром 800 мм рассчитаны на два года и продолжатся в следующем году.

Три трубы на 22 километра

Магистральные сети это самые крупные трубы, которые везут тепло от станции к городу до того, как оно расходится по кварталам. В Степногорске их меняли на трёх участках. Трубы диаметром 800 мм заменили на 8,2 км, диаметром 600 мм на 0,7 км, диаметром 500 мм примерно на 14 км.

Участок с самой крупной трубой целиком не закончен. Проект по магистрали диаметром 800 мм двухлетний, его продолжат в следующем году.

Кто менял и на чьи деньги

Работы вело ТОО «Степногорск Теплотранзит», которое отвечает за транспортировку тепла в городе. Деньги шли из бюджетных программ и национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Сколько стоил ремонт, в сообщении не указано.

Зачем это делали

Новые трубы должны сократить износ сетей и потери тепла по дороге от ТЭЦ, а зимой снизить риск аварий и перебоев с отоплением.

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